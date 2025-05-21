Уряд дав місцевим громадам ще кошти на будівництво укриттів

Кабінет Міністрів виділив місцевим громадам додаткові 272,5 мільйона гривень субвенції з державного бюджету на будівництво укриттів у закладах освіти.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Телеграм каналі за підсумками засідання уряду.

Ці кошти отримають бюджети двадцяти однієї області та міста Києва.

"Це кошти на облаштування безпечних умов у закладах освіти. Ухвалили сьогодні відповідне рішення. Очікуємо від регіонів та громад ефективного використання цих коштів. Наша спільна мета — захистити кожну дитину, створити комфортне освітнє середовище, дати дітям простір для отримання знань, соціалізації і розвитку", – написав він.

Шмигаль зазначив, що в межах комплексної політики "Школа офлайн" на цей рік передбачили понад 11 млрд грн дотацій і субвенцій на облаштування укриттів та понад 2 млрд грн — на закупівлю шкільних автобусів.

"У 2025 році разом із громадами плануємо реалізувати 185 проєктів будівництва укриттів в українських школах", – написав прем'єр-міністр.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України на засіданні 18 квітня розподілив субвенцію в обсязі 830 млн грн на облаштування укриттів в закладах загальної середньої освіти.

"Це кошти на продовження роботи з облаштування укриттів та безпечних умов у закладах освіти. Фінансування отримають 15 громад, а також обласні бюджети Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей", - написав тоді у телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також була інформація, що у 2024 році Київ виділив 2,4 млрд грн на облаштування укриттів, покращення пожежної безпеки в школах, підготовку їх до зими та та створення навчальних осередків з предмета "Захист України".

Також раніше повідомлялося, що у Одесі комунальники купили генератори на 15% дорожче від ринкових цін через терміновість.

А Київська обласна військова адміністрація раніше ініціювала розірвання договорів з деякими підрядниками, які зривають терміни виконання робіт з будівництва укриттів та будинку.

Також повідомлялося, що Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області перевірило три ризикові закупівлі вартістю понад 89 млн грн. Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому оголосило тендери на будівництво укриття для міської гімназії, ремонт шкільної їдальні та реконструкцію тиру у захисну споруду для ще однієї полтавської школи. І встановило, що компанія-переможець всіх трьох тендерів фігурує у кількох кримінальних провадженнях.

А на Харківщині оголосили торги на будівництво трьох протирадіаційних укриттів у школах очікуваною вартістю понад 100 млн грн кожне. Будівництво квадратного метра двох із них вдвічі дорожче від інших областей, повідомлялося раніше.