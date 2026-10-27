Фіктивні будівельні роботи: на Одещині судитимуть директора компанії

На Одещині судитимуть директора будівельної компанії: він зводив житлові комплекси комфорт-класу, а в податковій звітності відображав роботи, яких насправді не виконував.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

"За даними слідства, директор будівельного підприємства в Одесі організував схему ухилення від сплати податків", – стверджує БЕБ.

Протягом 2019–2020 років компанія використовувала документи про фіктивні будівельні роботи, штучно збільшувала витрати та формувала податковий кредит із ПДВ.

"Результат – 9,84 млн грн, які не надійшли до державного бюджету. Із них 6,35 млн грн – ПДВ, ще 3,49 млн грн – податок на прибуток", – говориться у повідомленні.

Детективи ТУ БЕБ в Одеській області встановили механізм правопорушення. Суму несплачених податків підтвердила судово-економічна експертиза.

Обвинувальний акт скеровано до суду. На майно обвинуваченого накладено арешт. Також заявлено цивільний позов про стягнення 9,84 млн грн на користь держави.

Дії керівника підприємства кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацію майна.

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Раніше повідомлялося, що у Києві керівник будівельної компанії у змові з нотаріусом незаконно продовжив собі в реєстрах договір оренди землі під незавершеним будинком, права на який вже належать інвесторам.

Раніше повідомлялося, що прокуратура забезпечила повернення громаді Чернівців історичної будівлі вартістю понад 10 мільйонів гривень