Харків отримає понад 33 мільйони доларів на розвиток енергетики
Світовий банк надасть Харкову понад 33 мільйони доларів США на розвиток енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, пише "Слобідський край".
Світовий банк підтвердив фінансову допомогу у вигляді гранту на суму 33,3 мільйона доларів.
"Це другий етап програми "RePower", і ми змогли отримати це фінансування завдяки успішному виконанню першої частини проєкту, підписаного торік на конференції з відновлення України в Берліні", – зазначив Терехов.
"Отримане фінансування дасть можливість зробити ще один сильний крок уперед. Місто отримає додаткові 8,5 мегаватів власної генерації — сучасні когенераційні установки, які будуть встановлені у найвразливіших районах", – сказав він.
"Там, де найвищий ризик відключень, вони забезпечуватимуть тепло і світло лікарням, школам, котельням і житловим будинкам — навіть у повному блекауті", — додав Терехов.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що на позачерговій сесії Харківської міської ради ухвалено рішення про внесення змін до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік. Зміни пов’язані з надходженням другого траншу кредиту (5 млн євро) та гранту (2 млн євро) від Європейського банку реконструкції та розвитку.
Раніше повідомлялося, що Україна та Швейцарія підписали нову двосторонню угоду про співпрацю у сфері відновлення. уряд Швейцарії вважає відновлення України своїм стратегічним пріоритетом та планує спрямувати на це 5 млрд франків до 2036 року. Безповоротну фінансову допомогу спрямують, зокрема, на енергетичний сектор.
Також повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть ПрАТ "Укргідроенерго" перший транш кредиту у розмірі 120 млн євро на відновлення та модернізацію українських гідроелектростанцій.