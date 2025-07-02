Харків отримав кредит від ЄБРР: на що його витратять

Харківська міська рада внесла зміни до бюджету у зв’язку з надходженням другого траншу кредиту та гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це повідомляє "Думка".

"На позачерговій сесії Харківської міської ради ухвалено рішення про внесення змін до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік. За даними міськради, зміни пов’язані з надходженням другого траншу кредиту (5 млн євро) та гранту (2 млн євро) від Європейського банку реконструкції та розвитку", – говориться у повідомленні.

Кошти, згідно з умовами угоди, спрямують на виплату заробітної плати працівникам комунальних підприємств: "Харківські теплові мережі", "Харківський метрополітен", "Салтівське депо" та "Тролейбусне депо №2".

Також перерозподілено кошти з уже затверджених бюджетних призначень.

Зокрема, на 25,5 млн грн збільшено видатки на усунення пошкоджень та відновлення житла після обстрілів. На модернізацію системи управління вуличним освітленням спрямували 2,4 млн грн. На придбання та встановлення укриттів на зупинках – додаткові 3,4 млн грн.

"Грант у розмірі 10 млн євро через Європейський банк реконструкції та розвитку місту Харкову надають США під гарантії Іспанії. Також Європейський банк реконструкції та розвитку надасть місту Харків кредит у розмірі 25 млн євро", – пише "Думка".

Нагадаємо:

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Також повідомлялося, що Харківщина стане першою областю в Україні, де з’явиться підземний дитячий садок. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.