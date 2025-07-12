Харьков получит более 33 миллионов долларов на развитие энергетики

Всемирный банк предоставит Харькову более 33 миллионов долларов США на развитие энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, пишет "Слободской край".

Всемирный банк подтвердил финансовую помощь в виде гранта на сумму 33,3 миллиона долларов.

"Это второй этап программы "RePower", и мы смогли получить это финансирование благодаря успешному выполнению первой части проекта, подписанного в прошлом году на конференции по восстановлению Украины в Берлине", - отметил Терехов.

"Полученное финансирование даст возможность сделать еще один сильный шаг вперед. Город получит дополнительные 8,5 мегаватт собственной генерации - современные когенерационные установки, которые будут установлены в самых уязвимых районах", - сказал он.

"Там, где самый высокий риск отключений, они будут обеспечивать тепло и свет больницам, школам, котельным и жилым домам - даже в полном блэкауте", - добавил Терехов.

Напомним:

Ранее сообщалось, что на внеочередной сессии Харьковского городского совета принято решение о внесении изменений в бюджет Харьковской городской территориальной громады на 2025 год. Изменения связаны с поступлением второго транша кредита (5 млн евро) и гранта (2 млн евро) от Европейского банка реконструкции и развития.

Ранее сообщалось, что Украина и Швейцария подписали новое двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере восстановления. правительство Швейцарии считает восстановление Украины своим стратегическим приоритетом и планирует направить на это 5 млрд франков до 2036 года. Безвозвратную финансовую помощь направят, в частности, на энергетический сектор.

Также сообщалось, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит ЧАО "Укргидроэнерго" первый транш кредита в размере 120 млн евро на восстановление и модернизацию украинских гидроэлектростанций.