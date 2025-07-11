Угода на майже 5 мільйонів євро: Швейцарія допоможе Україні з відновленням

Україна та Швейцарія підписали нову двосторонню угоду про співпрацю у сфері відновлення. Документ уклали Кабінет міністрів України та Федеральна Рада Швейцарії.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Як зазначає відомство, уряд Швейцарії вважає відновлення України своїм стратегічним пріоритетом та планує спрямувати на це 5 млрд франків (€4,8 млрд) до 2036 року.

Угода передбачає надання Швейцарією безповоротної фінансової та технічної допомоги для закупівлі товарів і послуг у швейцарських компаній для проєктів відновлення у таких секторах:

Енергетика;

Транспорт і мобільність;

Машинобудування для виробничих процесів;

Будівництво;

Водопостачання;

Запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

За даними Мінекономіки, угода передбачає прозорий механізм відбору проєктів через публічні закупівлі за швейцарським законодавством з участю виключно швейцарських компаній. Особлива увага приділяється:

Впливу на процес відновлення України;

Внеску у досягнення Цілей сталого розвитку та "зеленого" переходу;

Створенню робочих місць в Україні;

Професійному навчанню українських фахівців.

Нагадаємо:

Відбудова та модернізація України коштуватиме 1 трлн доларів на період у 14 років.