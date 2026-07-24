Грузинський НПЗ потрапив під санкції: яка причина

Нафтопереробний завод у грузинському Кулеві потрапив до 21-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії – ЄС вводить проти грузинського заводу заборону на транзакції, вона набуде чинності через шість місяців.

Про це пише видання Interpressnews.ge.

"ЄС вводить обмеження в нафтовому секторі, зокрема щодо нафтопереробних заводів. Санкції торкаються 18 юридичних і 1 фізичної особи в нафтовому секторі, включаючи 3 нафтопереробних заводи в Росії, великий нафтопереробний завод у Білорусі, а також компанію, створену для продажу білоруських нафтопродуктів у Росії", – говориться у повідомленні.

Пакет санкцій створює можливість заборони транзакцій з підсанкційними нафтопереробними заводами в Росії та третіх країнах, які переробляють російську сиру нафту та нафтопродукти. ЄС вводить заборону на транзакції щодо грузинського нафтопереробного заводу, що займається торгівлею російською нафтою та її переробкою в Кулеві.

У МЗС Грузії висловили жаль у зв'язку з рішенням про включення Кулевського нафтопереробного заводу до пакету санкцій. У заяві зазначається, що Грузія "повною мірою дотримується санкційного режиму, введеного Європейським Союзом, враховує контекст цього режиму та вживає всі заходи, щоб територія країни не використовувалася для обходу санкцій".

У міністерстві запевнили, що до теперішнього часу на території країни не було зафіксовано жодного випадку обходу санкцій, а у процесі підготовки 21-го пакета санкцій грузинська сторона представила Європейській комісії вичерпну інформацію та відповідну документацію, "які однозначно підтверджують, що включення Кулевського нафтопереробного заводу до санкційного списку немає жодних фактичних і правових підстав".

Нагадаємо:

Раніше у Black Sea Petroleum заявили, що нафтопереробний завод компанії, розташований у грузинському порту Кулеві, обіцяє з серпня-вересня цього року повністю відмовиться від переробки нафти російського походження.

Раніше повідомлялося, що Росія експортувала до Грузії нафту на майже 70 мільйонів доларів, частка її нафтопродуктів у зовнішніх закупівлях Грузії склала 42,5%.

Раніше у Грузії розгорівся скандал через ймовірний реекспорт російського пального: у митних документах вказано експорт, хоча нафтопереробний завод у Кулеві тоді не працював.

Грузинська опозиція заявляла, що компанії Wissol Group, Aragvi Impex та Lukoil ввозять у Грузію підсанкційні російські нафтопродукти. В уряді Грузії заперечували, що країна купує російські нафтопродукти, щодо яких діють санкції Заходу.

У 2023 році повідомлялося, що грузинська компанія Georgian Airways та її засновник і керівник з'явилися на сайті Національного агентства із питань запобігання корупції у переліку осіб та компаній, яким загрожують санкції у зв'язку з війною РФ проти України.