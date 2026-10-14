Готель за "брудні" гроші: справу ексмитника скерували до суду

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у справі щодо ексзаступника начальника Київської митниці, якого викрили на легалізації понад 2 млн дол. через інвестиції у будівництво готельного комплексу.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне антикорупційне бюро.

Йдеться про ексзаступника начальника Київської міської митниці Сергія Тупальського.

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт у справі щодо колишнього заступника начальника Київської митниці.

Його викрито на легалізації понад 2 млн дол., які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.

Колишнього митника НАБУ і САП обвинувачують в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Під час служби в митних органах обвинувачений незаконно набув значних статків, зазначає НАБУ.Для легалізації коштів він у 2020–2021 роках інвестував понад 2 млн доларів готівкою в будівництво ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту "Буковель" в селі Поляниця Івано-Франківської області.

"Після введення об'єкта в експлуатацію обвинувачений користувався цим активом та одержував прибуток від його діяльності. Аби приховати це, майновий комплекс юридично оформили на близького родича", – зазначають слідчі.

Нагадаємо:

У березні цього року колишньому заступнику начальника Київської митниці повідомили про підозру: його викрили на легалізації понад двох мільйонів доларів, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.

У 2019 році детективи Національного антикорупційного бюро затримали заступника начальника Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського. Справа, в рамках якої його затримали, пов'язана з "одним із найвідоміших контрабандистів" України одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, який нібито пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів.

До того у листопаді 2017 року повідомлялося про арешт 450 мільйонів, що належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролював Альперін.

Як повідомлялося раніше, НАБУ перевіряє походження коштів, за які суддівсько-прокурорської родини, яка придбала елітну нерухомість у Буковелі. Йдеться про заступника начальника Київської обласної прокуратури Ігоря Грабця та судді Господарського суду Київської області Світлани Грабець.