Новини 14 серпня: залізничникам підвищать зарплати, дефіцит продуктів заперечили

Про що сьогодні говорили:

Про Запоріжсталь: Запоріжсталь може переорієнтуватися з виробництва сталі на чавун і залишити невикористаними близько 50% потужностей через нові імпортні обмеження Євросоюзу.

Про перемир'я в Чорному морі: Україна через третю сторону передала Росії пропозицію взаємно припинити атаки на цивільні об'єкти в Чорному морі та очікує на відповідь Москви.

Про експорт зерна: у серпні Укрзалізниця збільшила середньодобову передачу зерна через західні прикордонні переходи порівняно з липнем, але при цьому інфраструктура використовується лише на 25%.

Про "Газорозподільні мережі": ТОВ "Газорозподільні мережі України" очолила Людмила Кіндер, її кандидатуру на посаду голови правління за результатами відкритого конкурсу затвердила Наглядова рада компанії.

Про зарплати залізничникам: З 1-го вересня працівникам Укрзалізниці на 10–15% підвищать зарплати, більші суми отримуватимуть 150 тисяч залізничників.

Про дефіцит продуктів: міністр аграрної політики Тарас Висоцький заявив, що в Україні не зафіксовано дефіциту продовольства через знищення окремих розподільчих центрів.

Про російські маркетплейси: Асоціація цифрових платформ (АЦП), що об'єднує Wildberries, Ozon, "Яндекс", "Авіто" і "Купер", запропонувала уряду Росії запровадити комплекс заходів підтримки підприємців, які постраждали внаслідок дронових атак.

Про Ормузьку протоку. У мережі з'явилися відео, де видно велику нафтову пляму, що викинулася на берег на острів Кешм в Ірані – аналітики стверджують, що розлив потрапив з корабля, який зазнав удару в Ормузькій протоці.

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Ціни зростуть на 5%? Як супермаркети працюють без знищених складів

Після серії російських ударів по логістичних центрах мережі повертають товари завдяки новим маршрутам та потужностям. Чи готові компанії до можливих нових атак і чи будуть товари в магазинах?