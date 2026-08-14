Wildberries та інші маркетплейси просять в уряду РФ сотні мільярдів рублів допомоги

Ілюстративне фото, склад Wildberries у вогні після атаки

Асоціація цифрових платформ (АЦП), що об'єднує Wildberries, Ozon, "Яндекс", "Авіто" і "Купер", запропонувала уряду Росії запровадити комплекс заходів підтримки підприємців, які постраждали внаслідок дронових атак.

Відповідний лист організація надіслала голові уряду Міхаілу Мішустіну 12 серпня, передає російське медіа "Ведмости".

Один із запропонованих АЦП заходів – прямі односторонні виплати з федерального бюджету. Компанії пишуть, що це дозволить відновити діяльність компаній у звичних обсягах, а також зберегти бізнес та робочі місця.

Така підтримка, як вважають в асоціації, має розраховуватися виходячи з фактичної шкоди та масштабу діяльності конкретної організації.

Крім того, постраждалі підприємці пропонують надати собі відстрочку або розстрочку зі сплати податків та обов'язкових платежів принаймні на 6 місяців та тимчасово не нараховувати пені та штрафи у той період, коли вони об'єктивно не могли нормально працювати.

Інше російське медіа, The Moscow Times, пише, що сума, яку вимагає АЦП, оцінюється в сотні мільярдів рублів. Зокрема на складах Wildberries після серії ударів згоріли товари на 445-507 млрд. рублів.

Асоціація постачальників товарів для торгівлі на електронних майданчиках (АПТЕП) оцінює втрати продавців ще вище – 600-700 млрд. рублів.

При цьому сама Wildberries, що втратила близько третини складських потужностей, зазнала прямих збитків на 147-223 млрд рублів, згідно з оцінкою DataInsight.

Ця сума зростає до 278 млрд рублів, якщо врахувати демонтаж, вивезення відходів та рекультивацію постраждалих територій.

Нагадаємо:

Після ударів по Wildberries деякі російські маркетплейси почали змінювати умови для продавців та знімати з себе відповідальність за втрату товарів під час атак БПЛА.

Оферти змінили Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, "Мегамаркет" та "Магніт Маркет".