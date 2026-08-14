Експорт зерна: західні залізничні переходи наразі задіяні лише на 25%

У серпні Укрзалізниця збільшила середньодобову передачу зерна через західні прикордонні переходи порівняно з липнем, але при цьому інфраструктура використовується лише на чверть потужностей.

Про це пише Latifundist.com.

У серпні Укрзалізниця наростила середньодобову передачу зерна через західні прикордонні переходи в напрямку Румунії, Польщі та Словаччини порівняно з липнем.

Наразі через західні переходи щодоби передають близько 140 вагонів із зерном. Найбільше зросли перевезення до Румунії — майже до 45 вагонів на добу, що на 43 вагони більше, ніж місяцем раніше.

У напрямку Польщі середньодобова передача збільшилася до 44,5 вагона (+31), а до Словаччини — до 27 вагонів (+10).

Водночас на угорському напрямку показник знизився на 15 вагонів — до 23,6 вагона на добу.

Попри позитивну динаміку, поточні обсяги залишаються значно нижчими за можливості прикордонної інфраструктури, зазначив під час онлайн-наради з учасниками аграрного ринку заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов.

"У піковий сезон 2022–2023 років через західні переходи ми передавали 500–650 вагонів із зерном на добу. Тобто нинішні обсяги — це лише 25% того, що ми могли б передавати", — зазначив він.

За його словами, резерви для збільшення перевезень є практично на всіх основних переходах. На напрямку Ягодин-Дорогуськ можна додатково відправляти ще 2–3 потяги широкою колією 1520 мм, а на Мостиській — по 1–2 потяги на кожній із колій.

Суттєвий резерв також має перехід Ізов-Грубешів, де нині курсують 5–6 потягів, хоча інфраструктура дозволяє збільшити цей показник ще на 3–4 потяги. З польського боку на цьому напрямку працюють десять терміналів для перевантаження вантажів, зокрема зерна.

Додаткові можливості для нарощування експорту є і на переході Чоп-Захонь — приблизно 2–3 потяги на добу.

У той же час на румунському напрямку Вадул-Сірет-Дорнешти технічна спроможність також використовується не повністю, однак її стримують відсутність квот і маршрутів до порту Констанца.

Нагадаємо:

У липні через російські атаки Україна втратила третину потужностей для експорту зерна через Чорне море. Можливості портів скоротилися з 6 млн до 4 млн тонн на місяць, а чотири з 13 великих зернових терміналів призупинили закупівлі.

За перші два тижні серпня експорт українського зерна скоротився на 75% порівняно з аналогічним періодом торік. Російські удари майже зупинили перевезення через чорноморські порти в розпал жнив.