Людмила Кіндер очолила "Газорозподільні мережі"

ТОВ "Газорозподільні мережі України" очолила Людмила Кіндер, її кандидатуру на посаду голови правління за результатами відкритого конкурсу затвердила Наглядова рада компанії.

Про це повідомляє пресслужба "Газмережі".

За повідомленням компанії, нова очільниця має понад 20 років досвіду роботи у фінансовому, роздрібному та енергетичному секторах.

Компанія "Газмережі" була створена у вересні 2022 року після того, як держава відібрала в олігарха Дмитра Фірташа більше двох десятків так званих облгазів.

Наразі у власності ГРМУ перебуває 22 філії, які забезпечують розподіл природного газу в різних областях України.

Нагадаємо:

Кіндер очолила ГК "Нафтогаз України" та "Нафтогаз Трейдинг" у жовтні минулого року.

З 15 лютого 2025 року працювала в "Альянс Холдингу", що управляв мережею АЗС Shell в Україні, та ТОВ "Глуско Рітейл". "Укрнафта" остаточно придбала 51% акцій "Альянс Холдинг" у серпні 2025 року, а "Глуско" отримала в управління.

За інформацією з відкритих джерел, ще раніше Кіндер працювала директором департаменту підтримки та координації роботи мережі "Правекс Банк".