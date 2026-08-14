В Ормузькій протоці зафіксували розлив нафти розміром у 40 тисяч футбольних полів

У мережі з'явилися відео, де видно велику нафтову пляму, що викинулася на берег на острів Кешм в Ірані – аналітики стверджують, що розлив потрапив з корабля, який зазнав удару в Ормузькій протоці.

Про це пише BBC.

BBC Verify також проаналізувала супутникові знімки, які свідчать про те, що розлив нафти стався внаслідок нападу на судно в оманських водах 3 серпня.

Через тиждень витік палива з балкера Minoan Pioneer під прапором Ліберії поширився на велику площу протоки.

Екологи стверджують, що розлив загрожує дикій природі, охоронюваним екосистемам та рибальським громадам.

Іран не визнав своєї відповідальності, але аналітики кажуть, що, ймовірно, він стояв за атакою на Minoan Pioneer 3 серпня.

Супутникові знімки від 10 серпня показують пляму, видиму на площі понад 300 кв. км – розміром з понад 40 тисяч футбольних полів.

"Це те, що я б назвав великою нафтовою плямою", – сказав Джон Амос, генеральний директор Skytruth, спеціалізованої групи супутникового моніторингу навколишнього середовища.

Виходячи з розміру та кольору плями, Амос оцінює, що розлив становить значно понад 380 тис. літрів нафти.

Масштаби шкоди, завданої морському життю, все ще оцінюються. Поблизу Кешма розташовані чутливі прибережні та морські середовища, зокрема мангрові зарості, місця гніздування черепах та рибальські угіддя.

Нагадаємо:

У липні підсанкційний танкер Caroline Bezengi, який перевозив російську нафту, ймовірно, спричинив витік у природоохоронній морській зоні біля узбережжя Оману.