Рішення ЄС може зупинити половину потужностей Запоріжсталі і змусити перейти на чавун

Запоріжсталь може переорієнтуватися з виробництва сталі на чавун і залишити невикористаними близько 50% потужностей через нові імпортні обмеження Євросоюзу.

Про це операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко розповів Reuters ще до останнього удару РФ по підприєству.

З 1 липня ЄС майже вдвічі скоротив річні квоти на безмитний імпорт сталі, а на постачання понад квоту встановив мито 50%. Для України квота становитиме близько 1 млн тонн - на 60% менше за обсяги торгівлі у 2025 році, підрахував GMK Center.

Через обмеження Запоріжсталь може збільшити випуск чавуну, на який квоти не поширюються. Скорочення виробництва сталевої продукції з вищою доданою вартістю призведе до зупинки частини ліній, а компанії доведеться переводити працівників на іншу роботу.

Федерація роботодавців України оцінює можливі втрати валютної виручки через нові обмеження у $1,2 млрд, а ВВП - у 0,6%.

Ситуацію ускладнюють російські атаки на чорноморські маршрути та підприємства. Через переорієнтацію імпорту коксівного вугілля на європейські порти витрати "Запоріжсталі" зросли на $30-40 на тонну. Із серпня виробники також сплачують на 30% більше за залізничні вантажні перевезення.

З 1 січня експорт до ЄС додатково обкладається вуглецевими платежами. До великої війни "Метінвест" планував витратити $8 млрд протягом 15 років на перехід до виробництва "зеленої сталі", проте Мироненко назвав таку модернізацію нереалістичною в умовах війни.

Нагадаємо:

У січні-квітні 2024 року Україна збільшила виручку від експорту чорних металів на 16,6% — до $959 млн. Виробництво сталі за цей період зросло на 33%, прокату — на 30,5%.

Металургійний комбінат "Запоріжсталь" повністю зупинив роботу внаслідок удару балістики РФ. Загинули семеро працівників підприємства, ще 21 людина зазнала поранень.