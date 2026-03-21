Глава енергетики Євросоюзу закликав поквапитися із заповненням газових сховищ

Глава енергетики Євросоюзу Дан Йоргенсен закликав держави-члени почати заповнювати газові сховища раніше, щоб уникнути конкуренції за постачання, що може призвести до зростання цін влітку, оскільки блок намагається пом'якшити наслідки війни в Ірані.

Про це пише Bloomberg.

Урядам також слід знизити свої цілі щодо заповнення газових сховищ до 80% і максимально використати гнучкість, запропоновану законодавством ЄС, говориться у листі комісара ЄС з питань енергетики.

Країни можуть відхилятися від цієї мети в 80% на 10 відсоткових пунктів, з можливістю подальшого відхилення на п'ять відсоткових пунктів у несприятливих ринкових умовах. Країни мають до 1 грудня, щоб виконати свої зобов'язання щодо зберігання газу, говориться у повідомленні.

Він запевнив, що безпека постачання залишається на цьому етапі "відносно захищеною" завдяки обмеженій залежності від імпорту з цього регіону та вантажів СПГ, які пройшли через протоку Ормуз до конфлікту

Але високі та нестабільні глобальні ціни можуть також вплинути на закачування газу в сховища ЄС, зазначив він.

Хоча ЄС отримує відносно невелику частку свого газу з Близького Сходу, він стикається з посиленою конкуренцією на глобальному ринку, і ціни в Європі зросли.

Нагадаємо:

Завод Ras Laffan у Катарі закрився на початку цього місяця після атаки іранського безпілотника, що стало першим перериванням постачання за три десятиліття роботи.

Іран завдав удару балістичною ракетою по найбільшому у світі заводу зі скраплення природного газу в Катарі, завдавши "значної шкоди" у відповідь на атаку на газове родовище Південний Парс Ісламської Республіки.

Європейські ціни на природний газ різко зросли після того, як іранські ракетні удари завдали шкоди найбільшому у світі експортному заводу зі скрапленого природного газу.