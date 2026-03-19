Іран на п’ять років "вибив" 17% газових потужностей Катару

Андрій Муравський — 19 березня, 17:05
offshore-energy.biz

Іран пошкодив об'єкти, які забезпечують близько 17% потужностей скрапленого природного газу Катару, а їх відновлення триватиме до п'яти років.

Про це пише Reuters.

Такі дані агентству гендиректор компанії QatarEnergy Саад аль-Каабі.

Іран здійснив серію атак на нафтові та газові об'єкти в Перській затоці після ізраїльських атак на його інфраструктуру.

"Я ніколи не міг уявити, що Катар зазнає такої атаки, особливо з боку братньої мусульманської країни в місяць Рамадан", – сказав він.

Державній компанії QatarEnergy, можливо, доведеться оголосити форс-мажор на довгострокові контракти терміном до п'яти років для постачання СПГ в Італію, Бельгію, Південну Корею та Китай, сказав Каабі.

"Я маю на увазі саме довгострокові контракти, щодо яких ми повинні оголосити форс-мажор. Ми вже оголосили, але на коротший термін. Тепер це будь-який період", — пояснив він.

QatarEnergy оголосила форс-мажор на весь свій обсяг виробництва СПГ після попередніх атак на свій виробничий хаб у Рас-Лаффані.

Гендиректор компанії QatarEnergy зазначив, що пошкоджені установки коштували приблизно 26 мільярдів доларів, а для відновлення виробництва "спочатку потрібно, щоб бойові дії припинилися".

Завод Ras Laffan у Катарі закрився на початку цього місяця після атаки іранського безпілотника, що стало першим перериванням постачання за три десятиліття роботи.

Іран завдав удару балістичною ракетою по найбільшому у світі заводу зі скраплення природного газу в Катарі, завдавши "значної шкоди" у відповідь на атаку на газове родовище Південний Парс Ісламської Республіки.

Європейські ціни на природний газ різко зросли після того, як іранські ракетні удари завдали шкоди найбільшому у світі експортному заводу зі скрапленого природного газу.

Дональд Трамп попередив, що США можуть "потужно знищити" іранське газове родовище Південний Парс, якщо Іран знову атакує катарські об'єкти зі скрапленого природного газу.

Іран на п’ять років "вибив" 17% газових потужностей Катару
Що буде з цінами на скраплений газ
Світу загрожує газова криза апокаліптичного масштабу – ЗМІ

Останні новини