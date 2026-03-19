Іран на п’ять років "вибив" 17% газових потужностей Катару

Іран пошкодив об'єкти, які забезпечують близько 17% потужностей скрапленого природного газу Катару, а їх відновлення триватиме до п'яти років.

Про це пише Reuters.

Такі дані агентству гендиректор компанії QatarEnergy Саад аль-Каабі.

Іран здійснив серію атак на нафтові та газові об'єкти в Перській затоці після ізраїльських атак на його інфраструктуру.

"Я ніколи не міг уявити, що Катар зазнає такої атаки, особливо з боку братньої мусульманської країни в місяць Рамадан", – сказав він.

Державній компанії QatarEnergy, можливо, доведеться оголосити форс-мажор на довгострокові контракти терміном до п'яти років для постачання СПГ в Італію, Бельгію, Південну Корею та Китай, сказав Каабі.

"Я маю на увазі саме довгострокові контракти, щодо яких ми повинні оголосити форс-мажор. Ми вже оголосили, але на коротший термін. Тепер це будь-який період", — пояснив він.

QatarEnergy оголосила форс-мажор на весь свій обсяг виробництва СПГ після попередніх атак на свій виробничий хаб у Рас-Лаффані.

Гендиректор компанії QatarEnergy зазначив, що пошкоджені установки коштували приблизно 26 мільярдів доларів, а для відновлення виробництва "спочатку потрібно, щоб бойові дії припинилися".

Завод Ras Laffan у Катарі закрився на початку цього місяця після атаки іранського безпілотника, що стало першим перериванням постачання за три десятиліття роботи.

Іран завдав удару балістичною ракетою по найбільшому у світі заводу зі скраплення природного газу в Катарі, завдавши "значної шкоди" у відповідь на атаку на газове родовище Південний Парс Ісламської Республіки.

Європейські ціни на природний газ різко зросли після того, як іранські ракетні удари завдали шкоди найбільшому у світі експортному заводу зі скрапленого природного газу.

Дональд Трамп попередив, що США можуть "потужно знищити" іранське газове родовище Південний Парс, якщо Іран знову атакує катарські об'єкти зі скрапленого природного газу.