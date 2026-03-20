Війна з Іраном може принести Росії до 250 мільярдів доларів

Війна Трампа в Перській затоці різко підвищує нафтові доходи РФ. Нове дослідження показує: якщо бойові дії триватимуть до вересня, це принесе Росії навіть більше грошей, ніж після початку енергетичної кризи 2022 року - до 250 млрд доларів.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Зростання цін на енергоносії навіть за найоптимістичнішим сценарієм — якщо війна швидко закінчиться — може принести Росії у 2026 році додаткові доходи в розмірі 84 мільярдів доларів.

Такого висновку дійшла група економістів аналітичного центру KSE Institute Київської школи економіки, дослідження якої є у розпорядженні SPIEGEL. "З погляду європейської безпекової політики прохід через Ормузьку протоку має бути відновлений якомога швидше, будь-якою ціною", — заявив співавтор дослідження Беньямін Гільгеншток, директор Центру геоекономіки KSE.

Гільгеншток разом із колегами вивчав, як різні сценарії розвитку війни вплинуть на ціни на енергоносії та сировинні доходи Росії.

Сценарій перший: ціни на нафту на світових ринках зростають приблизно до 100 доларів за барель, також дорожчає газ. Але війна з Іраном швидко закінчується — до середини квітня. Замість очікуваних на 2026 рік приблизно 99 мільярдів доларів країна заробляє лише на експорті нафти 169 мільярдів доларів, а на продажі газу — 50 мільярдів доларів, тобто на 15 мільярдів більше.

У підсумку сировинні доходи Росії через війну зростають загалом на 84 мільярди доларів, а державні доходи, доступні Кремлю, — на 45 мільярдів доларів.

Сценарій другий: війна триває до кінця травня. Ціни на нафту тимчасово зростають до 140 доларів, але потім, як і в попередньому сценарії, швидко знижуються, оскільки видобуток у регіоні та морське сполучення через Ормузьку протоку порівняно швидко відновлюються.

До кінця року Росія в цьому сценарії заробляє приблизно на 161,3 мільярда доларів більше, ніж можна було б очікувати без війни з Іраном. Загальні доходи Росії від експорту енергоносіїв у цьому сценарії зростають приблизно на 135 відсотків. Державні доходи збільшуються на 97 мільярдів доларів.

Сценарій третій: війна триває загалом шість місяців — до кінця вересня. Після цього експорт сирої нафти і природного газу з регіону все ж досить швидко відновлюється. У такому разі ціни на нафту можуть зрости до 150-200 доларів за барель, так само зростають і витрати на скраплений природний газ.

Влітку експортні доходи Росії сягають майже 50 мільярдів доларів на місяць. До кінця року продажі нафти й газу загалом приносять країні 386,6 мільярда доларів. Це було б на 252,4 мільярда доларів більше, ніж без війни з Іраном.

Це навіть перевищило б обсяг коштів, які Росія отримала у 2022 році після початку тодішньої енергетичної кризи. Податкові надходження Кремля від сировинного бізнесу в такому сценарії майже зростають учетверо порівняно з ситуацією без війни з Іраном — до 212,5 мільярда доларів, тобто на 151 мільярд доларів більше.

Росія заробляє до 150 млн доларів на день додаткових надходжень до бюджету від продажу нафти, ставши найбільшим вигодонабувачем конфлікту на Близькому Сході.