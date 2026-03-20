Деякі газові танкери готуються пройти через Ормузьку протоку

Два танкери під індійським прапором, що перевозять скраплений нафтовий газ, готуються найближчими днями пройти через Ормузьку протоку після паузи в рейсах, тоді як за останні 24 години через цей водний шлях не пройшов жоден танкер із сирою нафтою.

Про це пише агентство Reuters.

Сотні суден стали на якір після того, як Тегеран пригрозив атакувати кораблі, які намагатимуться вийти з Перської затоки через Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових потоків нафти та скрапленого природного газу.

За даними Kpler і джерел у судноплавстві, обидва танкери зараз стоять на якорі у водах затоки.

За ринковими оцінками джерел у п'ятницю, заснованими на доступних даних, за останні 24 години через цей водний шлях не було жодного рейсу танкерів із сирою нафтою.

Окремі дані Kpler також показали, що один порожній танкер для перевезення сирої нафти, який перебуває під санкціями США, 18 березня повернувся назад у бік іранських вод.

Згідно з даними сервісу відстеження суден MarineTraffic, у п'ятницю танкери Pine Gas і Jag Vasant під індійським прапором, які стоять на якорі поблизу еміратського хаба Шарджа в межах затоки, передавали сигнал про підготовку до рейсу.

Спеціальний секретар федерального міністерства судноплавства Індії Раджеш Кумар Сінха, відповідаючи в п'ятницю на запитання, чи готуються ці судна до виходу, сказав, що негайних подробиць у нього немає.

Обізнане з ситуацією торговельне джерело повідомило, що два танкери зі скрапленим нафтовим газом потенційно можуть вирушити в суботу.

Іран ніби то дозволить танкерам під прапором Індії пройти через Ормузьку протоку, через яку проходить 40% імпорту нафти в Індію.