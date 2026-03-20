РФ вночі вдарила дронами по об’єктах "Нафтогазу" на Полтавщині та Сумщині

Артур Крижний — 20 березня, 19:15
Російські війська в ніч на 20 березня атакували дронами нафтогазові об'єкти групи "Нафтогаз" у Полтавській та Сумській областях.

Про це повідомив очільник компанії Сергій Корецький.

За його словами, ударів зазнали одразу кілька активів, унаслідок чого є руйнування. На одному з об'єктів виникла пожежа, однак її вдалося оперативно ліквідувати.

Зараз триває оцінка завданих збитків. Корецький зазначив, що на момент удару персонал перебував в укритті, тому постраждалих немає.

Він також наголосив, що від початку року російські війська вже понад 30 разів цілеспрямовано атакували критичну інфраструктуру групи "Нафтогаз".

Частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Харківській областях 20 березня тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

