РФ вночі вдарила дронами по об’єктах "Нафтогазу" на Полтавщині та Сумщині
Російські війська в ніч на 20 березня атакували дронами нафтогазові об'єкти групи "Нафтогаз" у Полтавській та Сумській областях.
Про це повідомив очільник компанії Сергій Корецький.
За його словами, ударів зазнали одразу кілька активів, унаслідок чого є руйнування. На одному з об'єктів виникла пожежа, однак її вдалося оперативно ліквідувати.
Зараз триває оцінка завданих збитків. Корецький зазначив, що на момент удару персонал перебував в укритті, тому постраждалих немає.
Він також наголосив, що від початку року російські війська вже понад 30 разів цілеспрямовано атакували критичну інфраструктуру групи "Нафтогаз".
Частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Харківській областях 20 березня тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.