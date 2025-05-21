Яка частка економіки України знаходиться у тіні – дослідження

Показник тіньової економіки України становить 19,3% ВВП.

Такі дані містяться у інфографіці тіньової економіки всіх країн світу, яку підготувала компанія Visual Capitalist, пише УНІАН.

"Показник України, згідно з наведеними даними, становить 19,3%, тоді як у деяких багатих країнах розміри тіньової економіки оцінюють лише у 5-6% ВВП", – говориться у повідомленні.

До початку повномасштабної війни рівень тіньової економіки в Україні оцінювали у 30%. Серед сфер, де спостерігали певне покращення ситуації називали складське господарство, а також поштову та кур'єрська діяльність, нагадує агентство.

При цьому ситуація в Білорусі та РФ дуже схожа на українську. Значно краща ситуація із тіньовою економікою у Польщі та країнах Західної Європи.

З інфографіки, зробленої на базі звіту Ernst & Young Global Shadow Economy Report 2025, видно що перше місце в загальному заліку посідає африканська Сьєрра-Леоне. Її тіньова економіка становить 64,5% валового внутрішнього продукту. У Нігері та Непалі обсяг тіньової економіки становить понад половину ВВП.

"Світова тіньова економіка щороку генерує трильйони доларів доходу за рахунок злочинної діяльності та інших нереєстрованих транзакцій. У державах з низьким рівнем доходу тіньова діяльність становить більшу частину ВВП. Тіньова економіка охоплює багато сфер. Це можуть бути нелегальні підприємства, торгівля наркотиками, операції з готівкою, які проводять поза бухгалтерськими книгами, тощо", – повідомляє УНІАН.

Нагадаємо:

Раніше голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю ЕП, що в Україні на початку 2024 року в тіні знаходилось 500 млрд грн не задекларованих податків. Після проробленої роботи може бути десь 420-430 млрд грн. "Ми вважаємо, що в тіні десь половина економіки, але є галузі, наприклад, торгівля, де 60-70%", - зазначив Гетманцев.

Також раніше повідомлялося, що Індекс інвестиційної привабливості України зріс до 2,49 бала у 2024 році (з 5 можливих) з 2,44 бала у 2023 році. Відповідно до даних дослідження Європейської Бізнес Асоціації у партнерстві з NEQSOL Holding, з 84% минулого року до поточних 79% знизилася кількість керівників бізнесу, які вважають інвестиційний клімат в Україні несприятливим.