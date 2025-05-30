900 мільярдів в "тіні" : Гетманцев назвав масштаби втрат для бюджету
Тіньовий сектор української економіки становить від 800 до 900 млрд грн на рік.
Про це повідомляє Forbes Ukraine.
За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, в окремих галузях тінь може сягати понад 60%.
"30-50% економіки в тіні, а є галузі, де понад 60%, це основна перешкода для розвитку економіки", — зазначив він.
Гетманцев наголосив, що одним із джерел для додаткового фінансування армії у розмірі 400 млрд грн може стати саме детінізація.
Він також повідомив, що цьогоріч завданням фіскальних органів є забезпечити надходження до бюджету за рахунок боротьби з тінню в обсязі 4 млрд дол.
Окремо він додав, що детінізація — це не лише про доходи бюджету, а й про справедливі умови для всього бізнесу.
Нагадаємо:
Показник тіньової економіки України становить 19,3% ВВП.
В Україні на початку цього року в тіні знаходилось 500 млрд грн не задекларованих податків. Після проробленої роботи може бути десь 420-430 млрд грн.