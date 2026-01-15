"А мені яка різниця?" Галущенко каже, що орендував будинок Захарченка через рієлторів

Ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко розповів, що орендував будинок, який пов'язують з ексміністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком, через рієлторів і дізнався, що він ексміністра МВС часів Януковича лише з медіа.

Про це він сказав під час засідання тимчасової слідчої комісії.

За словами Галущенка, він "час від часу" проживав у різних місцях, а цей будинок "був у вільному доступі" та здавався на ринку нерухомості.

"Про Захарченка я узнав з медіа… Будинок був у вільному доступі. Він пропонувався через рієлторів", — сказав Галущенко.

На уточнення, чи знімав він будинок саме через рієлторів, ексміністр відповів: "Абсолютно. Більше того, до того в ньому раніше жили люди".

Він також заявив, що його не цікавило, хто є власником нерухомості, оскільки оренду він оформлював не з АРМА, а через людину, яка, за його словами, мала відповідний договір оренди.

"А мені яка різниця? Є людина, яка показала, що вона має договір оренди цього будинку… АРМА не було взагалі. Там була людина, яка мала договір оренди цього будинку. Без фірми", — додав Галущенко.

Ексміністр наголосив, що будинок "здавався постійно", і його ситуація не була винятком: "Цей будинок здавався постійно. Я не те, що я там якийсь "нарисовався" там".

За його словами, він мав "договір суборенди" з приватною особою, однак відмовився назвати цю людину.

Нагадаємо:

Міністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку.

Раніше Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мінюсту про стягнення активів до глави МВС часів Януковича Віталія Захарченка. Суд конфіскував шість обʼєктів нерухомості, зокрема дві квартири в Києві, корпоративні права та гроші на банківських рахунках України.

29 вересня 2025 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції щодо до ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

У грудні 2025 року на платформі Prozorro оголосили конкурси з відбору управителів для арештованих об'єктів нерухомість ексміністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

АРМА вже раніше оголошувало конкурси з відбору управителя та оцінювача на арештоване майно колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича - Віталія Захарченка.