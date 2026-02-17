Галущенко стверджує, що у слідства немає доказів його злочинів

Колишній міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що у слідства бракує конкретних доказів його протиправної діяльності.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів у залі суду.

"З того, що я читаю: невстановлені особи у невстановленому місці невстановленим способом передала мільйон доларів", – зазначив він.

За його словами, є лише чиїсь твердження про передачу йому коштів.

"Має бути факт передачі мені грошей, подальша транзакція, конкретний рахунок. А так — хтось комусь щось нібито передав. Так можна сказати про будь-кого", – сказав Галущенко журналістам.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проситимуть суд обрати для ексміністра енергетики Германа Галущенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 425 мільйонів гривень застави.

16 лютого Вищий антикорупційний суд розглянув скаргу захисту ексміністра енергетики Германа Галущенка на його нібито незаконне затримання. Скаргу захисту задовольнили частково, а Галущенка залишили під вартою до обрання запобіжного заходу.

Вранці 10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.

У ніч 15 лютого при спробі перетину кордону НАБУ та САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Колишньому міністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у справі "Мідас". Його підозрюють у відмиванні коштів у великому розмірі і затримали при спробі перетнути кордон.