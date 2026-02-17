Галущенко стверджує, що не контактував з контагентами "Енергоатома"

Колишній міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що він не спілкувався з контагентами "Енергоатому" і не домовлявся ні з ким про перемогу у тендерах.

Про це він сказав у суді.

"Я як віцепрезидент з розвитку "Енергоатому" не мав обов'язків займатися постачальниками", – наголосив він під час слухання у Вищому антикорупційному суді.

Сторона обвинувачення стверджує, що Галущенко координував дії членів угрупування та забезпечував отримання від контрагентів "Енергоатома" неправомірної вигоди.

"Я впевнений, що у слідства таких фактів немає", – заявив він.

"Отримувати кошти можна тільки спількуючись з тими, хто ці кошти дає – з контрагентами. Я впевнений, що фактів мого спілкування з контрагентами, що хтось має щось виграти, заплатити гроші – цього немає. Цього нема і у матеріалах", – заявив Галущенко.

Сторона обвинувачення стверджує, що Галущенко керував діями Ігоря Миронюка (ексрадник міністра енергетики) та Дмитра Басова (виконавчий директор з фізичної безпеки та захисту "Енергоатома"), координував їхню діяльність і вживав заходів для продовження дії наказу №95 Міненерго про мораторій на виплату боргів Енергоатомом.

Раніше повідомлялося, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проситимуть суд обрати для ексміністра енергетики Германа Галущенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 425 мільйонів гривень застави.

16 лютого Вищий антикорупційний суд розглянув скаргу захисту ексміністра енергетики Германа Галущенка на його нібито незаконне затримання. Скаргу захисту задовольнили частково, а Галущенка залишили під вартою до обрання запобіжного заходу.

Вранці 10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.

У ніч 15 лютого при спробі перетину кордону НАБУ та САП затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Колишньому міністру енергетики Герману Галущенку вручили підозру у справі "Мідас". Його підозрюють у відмиванні коштів у великому розмірі і затримали при спробі перетнути кордон.