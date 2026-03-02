Апеляція ВАКС залишила Галущенка під вартою

Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС відмовила у задоволенні апеляційних скарг захисників ексміністра Германа Галущенка та прокурора САП.

Про це йдеться в повідомленні Центру протидії антикорупції.

Судді залишили в силі ухвалу слідчого судді, якою Галущенка взяли під варту з заставою 200 млн грн.

Захисники зазначали, що підозра необґрунтована, тому просили скасувати рішення суду, яким Галущенка взяли під варту.

Крім того, захист Галущенка стверджував, що застава в 200 млн грн є надто великою для нього.

Прокурор своєю чергою просив призначити заставу в розмірі 428 млн грн. За його словами, на рахунках компанії, які пов'язані з Галущенком, є такі кошти.

Галущенка підозрюють у масштабній корупційній схемі на енергетиці, відмиванні грошей та участі в злочинній організації. НАБУ і САП викрили ексміністра в рамках операції "Мідас та оголосили про підозру 16 лютого.

Раніше, 17 лютого, перша інстанція взяла Галущенка під варту з альтернативою застави 200 млн грн.

