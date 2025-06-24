Франція погрожує компанії Tesla штрафами за "оманливу комерційну практику"

Французькі органи по боротьбі з шахрайством вимагають від дочірньої компанії Tesla припинити "оманливу комерційну практику".

Про це повідомляє France 24.

Проведене розслідування виявило кілька порушень, що завдають шкоди споживачам і суперечать законодавству.

"Агентство із запобігання шахрайству та захисту прав споживачів (DGCCRF) заявило, що його агенти розслідували діяльність французької дочірньої компанії Tesla в період між 2023 і 2024 роками після того, як на платформу для скарг споживачів були подані відповідні повідомлення", – говориться у публікації.

Перевірка виявила "оманливі комерційні практики щодо повністю автономного водіння автомобілів Tesla, наявності певних опцій та пропозицій щодо обміну автомобілів", – повідомляє France 24.

Серед порушень агентство також назвало затримки з поверненням коштів за скасовані замовлення, відсутність інформації про місце доставки та неповні договори купівлі-продажу.

Tesla отримала чотири місяці на усунення порушень. Їй загрожує щоденний штраф у розмірі 50 000 євро, якщо вона не припинить оманливу комерційну практику щодо можливості повністю автономного водіння певних моделей Tesla.

В останні місяці продажі Tesla в Європі впали через старіння парку автомобілів, зростання конкуренції та невдоволення споживачів роллю Ілона Маска в адміністрації президента США Дональда Трампа, зазначає France 24.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Tesla почала тестові поїздки своїх безпілотних таксі в Остіні і успіх випробувань сприяв зростанню акцій компанії на 10%.

Запуск безпілотного сервісу став важливою віхою для Tesla, оскільки Ілон Маск зробив ставку на автономні технології, відклавши масштабну експансію на ринок електрокарів.

Також повідомлялося, що роботаксі Tesla оснащені новітньою технологією безпілотного керування, аде людина-паркувальник їде на передньому пасажирському сидінні для забезпечення безпеки.

До того акції компанії Tesla Ілона Маска різко пішли вниз після публічного конфлікту між колишніми політичними партнерами президентом США Дональдом Трампом та Маском.

Але вони зросли на 5% у передринковій торгівлі після того, як Ілон Маск натякнув у X, що готовий знизити напругу у конфлікті з Дональдом Трампом.

Також нагадаємо, що у 2018 році Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила засновника Tesla Ілона Маска у шахрайстві - регулятори стверджують, що він ввів інвесторів в оману, коли повідомив про можливе виведення компанії з біржі та заявив про підтримку викупу акцій з боку інвестора, якого він знайшов.