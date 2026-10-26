PlayCity оштрафувало "Спорт Сьогодні" на 5,2 мільйона гривень

PlayCity оштрафувало ТОВ "Спорт Сьогодні" на 5,2 мільйона гривень за розміщення реклами нелегальних азартних ігор, і це вже друга фінансова санкція для медіа за схоже порушення.

Про це повідомило державне агентство PlayCity.

"Онлайн-медіа продовжує розміщувати незаконну рекламу азартних ігор. Виявили рекламу з використанням бренду, під яким організовують нелегальні азартні ігри", – говориться у повідомленні.

У жовтні 2025 року онлайн-медіа Tribuna, яким керує ТОВ "Спорт Сьогодні", отримало штраф у розмірі ₴4,8 млн за приховану рекламу нелегальних букмекерів, нагадали у держагентстві.

Компанія не погодилася з рішенням та оскаржила його в суді. Суд першої інстанції став на бік PlayCity. Медіа подало апеляційну скаргу.

"Реклама нелегальних азартних ігор неприпустима. Продовжуємо виявляти порушення та притягувати до відповідальності тих, хто не дотримується вимог закону", – наголосили у PlayCity.

Нагадаємо:

PlayCity наклало 4,8 млн грн штрафу на спортивний сайт Tribuna за порушення, допущене при рекламуванні азартних ігор.

Державне агентство "ПлейСіті" на 5,2 мільйона гривень оштрафувало адміністратора Телеграм-каналу за систематичну рекламу онлайн-казино.

Раніше державне агентство "ПлейСіті", яке створене для регулювання та контролю сфери азартних ігор і лотерей, оштрафувало організатора азартних ігор ТОВ "Олл Сіті Геймс" на 4,32 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері грального бізнесу.

PlayCity наклало штраф понад 5 млн грн на футбольний клуб "Шахтар" за порушення законодавства про рекламу азартних ігор.