Tesla змушена наздогнати Waymo та інших конкурентів – CNBC

Uber і Waymo пропонують поїздки на роботаксі для мешканців американської Атланти.

Про це пише CNBC.

Роботаксі Waymo, доступні через додаток Uber, покриватимуть у Атланті 65 квадратних миль, але поки що не їздитимуть по автомагістралях або в аеропорт.

Транспортні засоби оснащені безпілотною технологією, інтегрованою в електричні позашляховики Jaguar I-PACE.

У вересні компанії заявили, що вони спільно запустять Waymo One в Остіні, штат Техас, і в Атланті. У Остіні, де зараз знаходиться штаб-квартира Tesla, ції поїздки стали доступними в березн. Компанії запустили таксі в столиці Техасу ще до того, як компанія Tesla Ілона Маска запустила свій сервіс роботаксі, зазначено у публікації.

"Компанія Tesla дебютувала з пілотним сервісом роботаксі на вихідних. Роботаксі Tesla – це позашляховики Model Y, оснащені новітньою технологією безпілотного керування. Роботаксі Tesla працюють лише в денні години в географічно огородженій зоні Остіна і включають в себе людину-паркувальника, яка їде на передньому пасажирському сидінні для забезпечення безпеки", – зазначає CNBC.

У той же час таксі Waymo працюють без участі людини на борту і використовують складні лідарні та радарні датчики, які не використовуються в автомобілях Tesla.

"Колись Tesla вважалася піонером безпілотних автомобілів, але зараз вона бореться за те, щоб наздогнати Waymo, а також китайских конкурентів, включаючи Apollo Go від Baidu і WeRide, який також співпрацює з Uber", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Tesla запустила свій сервіс безпілотного таксі в Остіні (штат Техас, США): на маршрути виїхали близько 10 автомобілів з людським інструктором на пасажирському сидінні, тоді як водійське залишалося порожнім.

Згодом повідомлялося, що Tesla почала тестові поїздки своїх безпілотних таксі в Остіні. У неділю Tesla розгорнула обмежену кількість роботаксі в Остіні, штат Техас. Електромобілі компанії вперше перевозили пасажирів без водіїв.

Запуск безпілотного сервісу став важливою віхою для Tesla, оскільки Ілон Маск зробив ставку на автономні технології. Однак фахівці нагадують, що технологія Tesla покладається лише на камери та алгоритми ШІ, без використання лідарів і радарів, що може ускладнити роботу в несприятливих погодних умовах.