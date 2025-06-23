Акції Tesla відреагували на запуск безпілотного таксі

Tesla почала тестові поїздки своїх безпілотних таксі в Остіні. Успіх випробувань сприяв зростанню акцій компанії на 10%.

Про це пише Reuters.

У неділю Tesla розгорнула обмежену кількість роботаксі в Остіні, штат Техас. Вперше електромобілі компанії перевозили пасажирів без водіїв. Поїздка в межах тестової зони коштувала 4,20 долара.

Запуск безпілотного сервісу став важливою віхою для Tesla, оскільки Ілон Маск зробив ставку на автономні технології, відклавши масштабну експансію на ринок електрокарів. Це також відповідь на конкуренцію з боку китайських виробників і падіння попиту.

Однак фахівці нагадують, що технологія Tesla покладається лише на камери та алгоритми ШІ, без використання лідарів і радарів. Це може ускладнити роботу в несприятливих погодних умовах.

Також у вересні в Техасі набуде чинності новий закон, який вимагатиме спеціального дозволу для автономного транспорту. Це може вплинути на подальші кроки Tesla.

Нагадаємо:

Tesla запустила свій сервіс безпілотного таксі в Остіні (штат Техас, США): на маршрути виїхали близько 10 автомобілів з людським інструктором на пасажирському сидінні, тоді як водійське залишалося порожнім.