Пів сотні водіїв накопичили понад 21 тисячу несплачених штрафів

На 50 найбільших боржників припадає 6 235 виконавчих проваджень через несплачені своєчасно штрафи за порушення ПДР. На рекордсмена припадає 825 проваджень.

Про це свідчать дані Єдиного реєстру боржників, повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що майже третина всіх проваджень у цьому топі припадає лише на п'ятьох людей – 2 034 справи. Абсолютний рекорд цього року – 825 проваджень щодо однієї людини. 98% з них досі активні.

Другу позицію у топі займає боржник з 383 провадженнями, з яких активними залишаються 95%.

Ще по 280 проваджень припадає на третього та четвертого боржників із 96% та 100% активними відповідно.

"Загалом 58% топу боржників мають активними всі провадження, відкриті щодо них цьогоріч. Водночас четверо людей сумлінно сплатили свої порушення та уже не мають жодного активного провадження серед відкритих у 2026 році. Ще в одного боржника з 225 проваджень активними залишаються лише 4", - йдеться в повідомленні.

Середній вік масових боржників зі штрафів за порушення ПДР у цьогорічному топі становить 41 рік. Наймолодшому — 22 роки, найстаршому — 63.

До реєстру цьогоріч станом на жовтень додалось 395 780 штрафів. Водночас 50 найбільших порушників, з активними провадженнями за усі попередні роки, накопичили 21 443 штрафи — у середньому, по 429 на людину.

1 482 штрафи має рекордсмен загального топу — це той самий водій, який отримав найбільше штрафів цьогоріч. Наступні боржники накопичили по 1 366, 1 057, 856 та 808 штрафів відповідно.

Загалом 2 029 240 проваджень за штрафи ПДР нараховується станом на жовтень у Єдиному реєстрі боржників.

В Опендатабот наголосили, що топ-50 боржників за кількістю штрафів ПДР, відкритих у 2026 році, та поточний топ-50 за загальною накопиченою кількістю штрафів відрізняється.

Нагадаємо:

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №15348, який передбачав нові штрафи за перевищення швидкості.