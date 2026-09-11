Нафта відреагувала на атаки на ключові судноплавні маршрути Близького Сходу
Brent і WTI закривають тиждень вище 100 доларів за барель — уперше з середини травня. За тиждень обидва еталонні сорти подорожчали майже на 13% через атаки на ключових судноплавних маршрутах Близького Сходу.
Про це пише агентство Reuters.
У п'ятницю ф'ючерси на Brent подешевшали на 2,01 долара, або 1,9%, до 105,62 долара за барель. WTI впав на 1,38 долара, або 1,4%, до 101,10 долара.
Ранкове зростання ринок розгубив після повідомлення Financial Times про те, що міністри закордонних справ країн регіону намагаються домовитися з Іраном про тимчасовий режим судноплавства через Ормузьку протоку.
Тижневе подорожчання майже на 13% стало найбільшим із тижня, що завершився 17 липня. Лише в четвер обидва сорти додали понад 6%.
Того ж дня проіранські хусити захопили єменський порт Моха — це нова загроза для руху в Червоному морі. Рух через Ормузьку протоку залишається обмеженим, а атаки на танкери в регіоні останніми днями посилилися.
Ескалація вийшла за межі Ірану й Ормузу, з Ємену атакують саудівські енергетичні об'єкти, і це, за словами аналітиків, посилило побоювання тривалих перебоїв у ширшому регіоні.
Нагадаємо:
Кількість суден, що проходили через Ормузьку у вихідні та в понеділок коливалася на рівні п'яти, що майже втричі нижче за 10-денний середній показник – близько 14.
Єменські хусити отримали контроль над портовим містом Мока, тим самим посиливши свій вплив над протокою Баб-ель-Мандеб — одним із найважливіших морських шляхів у світі.