Нафта відреагувала на атаки на ключові судноплавні маршрути Близького Сходу

Brent і WTI закривають тиждень вище 100 доларів за барель — уперше з середини травня. За тиждень обидва еталонні сорти подорожчали майже на 13% через атаки на ключових судноплавних маршрутах Близького Сходу.

Про це пише агентство Reuters.

У п'ятницю ф'ючерси на Brent подешевшали на 2,01 долара, або 1,9%, до 105,62 долара за барель. WTI впав на 1,38 долара, або 1,4%, до 101,10 долара.

Ранкове зростання ринок розгубив після повідомлення Financial Times про те, що міністри закордонних справ країн регіону намагаються домовитися з Іраном про тимчасовий режим судноплавства через Ормузьку протоку.

Тижневе подорожчання майже на 13% стало найбільшим із тижня, що завершився 17 липня. Лише в четвер обидва сорти додали понад 6%.

Того ж дня проіранські хусити захопили єменський порт Моха — це нова загроза для руху в Червоному морі. Рух через Ормузьку протоку залишається обмеженим, а атаки на танкери в регіоні останніми днями посилилися.

Ескалація вийшла за межі Ірану й Ормузу, з Ємену атакують саудівські енергетичні об'єкти, і це, за словами аналітиків, посилило побоювання тривалих перебоїв у ширшому регіоні.

Нагадаємо:

Кількість суден, що проходили через Ормузьку у вихідні та в понеділок коливалася на рівні п'яти, що майже втричі нижче за 10-денний середній показник – близько 14.

Єменські хусити отримали контроль над портовим містом Мока, тим самим посиливши свій вплив над протокою Баб-ель-Мандеб — одним із найважливіших морських шляхів у світі.