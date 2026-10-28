Рада ухвалила законопроєкт щодо управління ФГВФО: посилено внутрішній аудит

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає правила управління Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це інформує пресслужба апарату Верховної Ради України.

За законопроєкт 15269 проголосували 235 народних депутатів.

Документ пропонує вдосконалити систему корпоративного управління Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до вимог євроінтеграції.

Зокрема, передбачено оновлення складу та порядку формування адміністративної ради, посилення вимог до її членів, створення аудиторського комітету та посилення ролі внутрішнього аудиту.

Адміністративна рада отримує, зокрема, більше повноважень щодо нагляду за системою внутрішнього контролю Фонду, створення аудиторського комітету, визначення компанії з добору персоналу для проведення

попереднього відбору кандидатів на посаду директора-розпорядника Фонду.

Нагадаємо:

Раніше Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт №13007-д щодо змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку та інститутів спільного інвестування.

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про захист вкладників ще у серпні 2025 року.