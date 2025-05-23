Фонд гарантування виставляє на торги ювелірні прикраси "Промінвестбанку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на продаж нетипові активи ПАТ "Промінвестбанк", що перебуває у стадії ліквідації.

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Аукціон з продажу ювелірних виробів, що належать банку, відбудеться 29 травня у Prozorro.Продажі.

На аукціон виставлено лот, до якого входить 1730 одиниць ювелірних прикрас: срібні сережки та каблучки 925 проби, частина з яких оздоблена ювелірним камінням.

Повний перелік виставлених на продаж виробів можна переглянути за посиланням.

Початкова ціна лота становить 993 059 грн. Аукціон проходитиме за англійською моделлю, який передбачає три раунди з підвищенням ціни.

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 20:00 28 травня. Гроші, вторговані від продажу, будуть спрямовані на розрахунки з кредиторами банку.

Нагадаємо:

У травні 2022 року президент Зеленський підписав закон про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та його резидентів. РНБО ухвалила перше рішення про примусове вилучення російського майна. Під нього потрапили "Промінвестбанк" та Сбєрбанк.

Від початку 2025 року АТ "МР Банк" (колишній "Сбєрбанк"), що ліквідується Фондом гарантування вкладів фізосіб, перерахував кредиторам дев’ятої черги, а саме ДП "Національний фонд інвестицій України" близько 1,5 млрд грн.