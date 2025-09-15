Фонд держмайна звітував про нові укладені договори оренди

Фонд державного майна провів за тиждень 38 аукціонів з оренди, результат торгів – 791,3 тис. гривень.

Про це ФДМУ повідомив у Facebook.

"Команда Фонду держмайна минулого тижня провела 38 аукціонів з оренди державного майна, з них відбулося 30. Сукупна вартість активів зросла у 1,22 раза від початкової. В загальному, в онлайн-торгах взяли участь 37 учасників", – уточнив ФДМУ.

Найдорожчий лот тижня – нерухоме майно загальною площею 3 880,50 м² на Київщині. Вартість оренди зросла до 581 тис. гривень на місяць.

"Далі працюємо над укладанням договорів та чекаємо оплати за оренду нерухомого майна, яка піде в державний бюджет. Цього тижня плануємо провести 40 аукціонів з оренди державного майна", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за даними аудиту Рахункової палати України, у 2024 році середня вартість оренди 1 м2 державного майна знизилася на третину. При цьому орендарі накопичили борг перед державним бюджетом у розмірі 409,3 млн грн (з неї - 59,6 млн грн – безнадійна заборгованість).

Також повідомлялося, що рівень збитковості у державному секторі майже вдвічі перевищує загальноукраїнський показник, а майже три чверті (72,1%) підконтрольних державі держкомпаній або не працюють, або взагалі є підприємствами-фантомами.

Як повідомлялося раніше, за перше півріччя 2025 року Фонд державного майна України залучив рекордні 5 176,59 млн грн.