Фонд держмайна знову продає Київський авторемонтний завод

Фонд державного майна України знову виставив на продаж Київський автомобільний ремонтний завод.

Про це ФДМУ пише на саоїй Facebook-сторінці.

"На приватизаційному онлайн-аукціоні - єдиний майновий комплекс державного підприємства "Київський автомобільний ремонтний завод". Аукціон відбудеться в електронній торговій системі "Prozorro.Продажі", – говориться у повідомленні.

Дата аукціону – 4 серпня 2025 року, стартова ціна: 44,24 млн гривень (без ПДВ)

Це державне підприємство, розташоване у Києві на вулиці Миколи Василенка, що спеціалізується на обслуговуванні та ремонті транспортних засобів.

"Вигідна локація, розвинена інфраструктура, готова виробнича база — усе це робить об’єкт привабливим для інвестування в готовий бізнес або релокації існуючого", – запевняють у ФДМУ.

На продаж виставляють 71 об'єкт нерухомого майна та інфраструктури площею 26709,70 м² та 4 зареєстровані земельні ділянки загальною площею 9,8168 га. А також 22 одиниці транспортних засобів та спецтехніки і 27 одиниць рухомого майна (обладнання, інвентар тощо).

Нагадаємо:

Наприкінці травня ФДМУ повідомив, що "Київський автомобільний ремонтний завод" продали за 310 млн грн, що у 3,5 раза більше від стартової ціни.

"За право власності на об’єкт змагалися два інвестори, ціна зросла у 3,50 разів: з 88,485 млн гривень до переможної — 310 млн гривень. Додатково переможець має сплатити 62 млн гривень ПДВ. Тож загальний економічний ефект від приватизації об’єкта може становити 372 млн гривень", – писав тоді Фонд держмайна.

Раніше повідомлялося, що Рівненський автомобільний ремонтний завод повернули у власність держави. Як повідомив Офіс Генерального прокурора, підприємство, яке раніше входило до складу Укроборонпрому, зареєстроване за Фондом державного майна. Приватному власнику, який мав погасити заборгованість перед бюджетом та працівниками підприємства, зробити цього так і не вдалося.

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна спрямував у квітні до держбюджету України 322,94 млн грн, отриманих від приватизації. Протягом квітня на приватизаційних торгах вдалося реалізувати 57 об'єктів. У квітні: 46 активів стягнуто у дохід держави в рамках санкційної політик, 3 масштабні об’єкти продано на аукціонах – зростання стартової ціни у 17 разів.