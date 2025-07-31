Фонд госимущества снова продает Киевский авторемонтный завод

Фонд государственного имущества Украины снова выставил на продажу Киевский автомобильный ремонтный завод.

Об этом ФГИУ пишет на самой Facebook-странице.

"На приватизационном онлайн-аукционе - единый имущественный комплекс государственного предприятия "Киевский автомобильный ремонтный завод". Аукцион состоится в электронной торговой системе "Prozorro.Продажи", - говорится в сообщении.

Дата аукциона - 4 августа 2025 года, стартовая цена: 44,24 млн гривен (без НДС)

Это государственное предприятие, расположенное в Киеве на улице Николая Василенко, специализирующееся на обслуживании и ремонте транспортных средств.

"Выгодная локация, развитая инфраструктура, готовая производственная база - все это делает объект привлекательным для инвестирования в готовый бизнес или релокации существующего", - уверяют в ФГИУ.

На продажу выставляют 71 объект недвижимого имущества и инфраструктуры площадью 26709,70 м² и 4 зарегистрированных земельных участка общей площадью 9,8168 га. А также 22 единицы транспортных средств и спецтехники и 27 единиц движимого имущества (оборудование, инвентарь и т.д.).

Напомним:

В конце мая ФГИУ сообщил, что "Киевский автомобильный ремонтный завод" продали за 310 млн грн, что в 3,5 раза больше стартовой цены.

"За право собственности на объект соревновались два инвестора, цена выросла в 3,50 раз: с 88,485 млн гривен до победной - 310 млн гривен. Дополнительно победитель должен уплатить 62 млн гривен НДС. Поэтому общий экономический эффект от приватизации объекта может составить 372 млн гривен", - писал тогда Фонд госимущества.

Ранее сообщалось, что Ровенский автомобильный ремонтный завод вернули в собственность государства. Как сообщил Офис Генерального прокурора, предприятие, которое ранее входило в состав Укроборонпрома, зарегистрировано за Фондом государственного имущества. Частному владельцу, который должен был погасить задолженность перед бюджетом и работниками предприятия, сделать этого так и не удалось.

Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества направил в апреле в госбюджет Украины 322,94 млн грн, полученных от приватизации. В течение апреля на приватизационных торгах удалось реализовать 57 объектов. В апреле: 46 активов взыскано в доход государства в рамках санкционной политики, 3 масштабные объекты проданы на аукционах - рост стартовой цены в 17 раз.