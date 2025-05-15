Фонд держмайна пояснив, чому призупинив продаж підсанкційних російських активів

Фонд держмайна України призупинив реалізацію Ocean Plaza, Демурінського ГЗК та МГЗ зупинили через борги й судові процеси.

Про це заявила в. о. голови Фонду держмайна Іванна Смачило, пише Mind.ua.

За її словами, проблема з реалізацією полягає в тому, що вартість кредитних боргів дорівнює вартості підприємств. Тож продаж без розв'язання цього питання поставив би покупця у складне становище.

"Щодо Демурінського ГЗК та Миколаївського глиноземного заводу – це були перші рішення по санкційних активах, і до ФДМУ стягували все окремо (зараз такої практики вже немає)", – зазначила Смачило.

"Тобто корпоративні права окремо, і кожну одиницю рухомого / нерухомого майна заводів – теж окремо. Це означало, що в нас є корпоративні права, які умовно "голі". Тому довелося всі ці окремі активи знаходити, оцінювати й знімати з них арешти", – пояснила вона.

Щодо ТРЦ Ocean Plaza, то частка ФДМУ становить 66,65%, однак права вимоги за боргами підприємства на користь держави перевищують 9 млрд грн.

Попри це об’єкт готують до приватизації, а сам ТРЦ вже почав виплачувати борг: за чотири місяці 2025 року у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії перераховано 1,4 млрд грн.

Смачило також повідомила, що Миколаївський глиноземний завод роздроблено на сотні окремих об’єктів, і наразі ФДМУ працює над тим, щоб зібрати їх докупи та внести у статутний капітал підприємства.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що до фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямовано 1,2 млрд гривень від передачі в оренду торгових площ націоналізованого ТРЦ Ocean Plaza.

ФДМУ управляє часткою у розмірі 66% статутного капіталу "Інвестиційного союзу "Либідь", який є власником ТРЦ Ocean Plaza.

У грудні 2024 року ВАКС залишив без змін рішення про націоналізацію багатомільйонних боргів ТРЦ Ocean Plaza перед російськими олігархами Ротенбергами шляхом застосування санкцій щодо кредиту.

Раніше повідомлялося, що на початку 2023 року суд стягнув у дохід держави активи російського олігарха Шелкова, серед яких "ВСМПО Титан Україна", Демурінський ГЗК, а уряд передав їх Фонду держмайна.

Російський мільярдер був головою інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех". Він володіє контрольним пакетом акцій компанії ВСМПО-АВІСМА — найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі.

У серпні 2024 року тодішній голова Фонду державного майна Віталій Коваль пояснив, чому ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" не виставили на приватизацію одним лотом з АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія".

Таке рішення було ухвалено, зокрема, через те, що ОГХК вже повністю готовий до приватизації, а приєднання Демурінського ГЗК призвело б до затримки аукціону та втрати цінного часу.

Нагадаємо, що у березні 2024 року Фонд держмайна заявив про завершення націоналізації чергового активу російського олігарха Олега Дерипаски - ТОВ "Миколаївський глиноземний завод".

Проте завод не може повноцінно відновити роботу, повідомляв ФДМУ. Його діяльність призупинена через блокування морських портів Миколаєва та ризики обстрілів.