Фонд держмайна продав активи на понад 134 мільйонів гривень

За результатами семи проведених минулого тижня аукціонів держбюджет поповниться на 134,21 млн гривень.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє Фонд державного майна України.

"Команда Фонду держмайна провела 7 успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі на суму 134,21 млн гривень. Середнє зростання ціни відбулося у 2,75 раза, що у середньому становить 274,74%", – зазначено у повідомленні.

"Загалом за лоти змагалися 29 учасників, тобто у середньому на лот припадало 4,14 охочих придбати державні об’єкти", – повідомляє ФДМУ.

Найдорожчим об’єктом минулого тижня став ЄМК ДП "Київський автомобільний ремонтний завод". За об'єкт змагалися чотири учасники, а вартість лота зросла до 123,3 млн гривень.

Також попитом серед інвесторів користувався майновий комплекс загальною площею 603,9 м² у Хмельницькій області, ціна продажу склала понад 3 млн гривень, кажуть у Фонді.

Цього тижня команда ФДМУ планує провести 10 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій приватизації такі об’єкти, як: державний пакет акцій розміром 100 % статутного капіталу приватного акціонерного товариства "Вінницяпобутхім", державний пакет акцій розміром 100,00% статутного капіталу АТ "ІНСТИТУТ ТИТАНУ", ЄМК ДП "Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь" та інші.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що рівень збитковості у державному секторі майже вдвічі перевищує загальноукраїнський показник, а майже три чверті (72,1%) підконтрольних державі держкомпаній або не працюють, або взагалі є підприємствами-фантомам.

Раніше повідомлялося, що єдиний майновий комплекс державного підприємства "Київський автомобільний ремонтний завод" продали на аукціоні за 123,3 млн грн.

Але до того, наприкінці травня ФДМУ повідомив, що "Київський автомобільний ремонтний завод" продали за 310 млн грн, зазначивши, що це у 3,5 раза більше від стартової ціни

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України оголосив аукціон з приватизації конфіскованого у росіян ПрАТ "Вінницяпобутхім". Завод відомий зокрема виробництвом популярних пральних порошків "Ушастый нянь". Стартова ціна, яка тоді називалася – 301,4 млн грн без ПДВ.