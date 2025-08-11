Фонд госимущества продал активы на более 134 миллионов гривен

По результатам семи проведенных на прошлой неделе аукционов госбюджет пополнится на 134,21 млн гривен.

Об этом на своей Facebook-странице сообщает Фонд государственного имущества Украины.

"Команда Фонда госимущества провела 7 успешных онлайн-аукционов по приватизации в системе Prozorro.Продажи на сумму 134,21 млн гривен. Средний рост цены произошел в 2,75 раза, что в среднем составляет 274,74%", - говорится в сообщении.

"Всего за лоты соревновались 29 участников, то есть в среднем на лот приходилось 4,14 желающих приобрести государственные объекты", - сообщает ФГИУ.

Самым дорогим объектом на прошлой неделе стал ЕИК ГП "Киевский автомобильный ремонтный завод". За объект соревновались четыре участника, а стоимость лота выросла до 123,3 млн гривен.

Также спросом среди инвесторов пользовался имущественный комплекс общей площадью 603,9 м² в Хмельницкой области, цена продажи составила более 3 млн гривен, говорят в Фонде.

На этой неделе команда ФГИУ планирует провести 10 онлайн-аукционов по приватизации. Среди предложений приватизации такие объекты, как: государственный пакет акций размером 100% уставного капитала частного акционерного общества "Винницабытхим", государственный пакет акций размером 100,00% уставного капитала АО "ИНСТИТУТ ТИТАНА", ЕМК ГП "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь" и другие.

Напомним:

Ранее сообщалось, что уровень убыточности в государственном секторе почти вдвое превышает общеукраинский показатель, а почти три четверти (72,1%) подконтрольных государству госкомпаний или не работают, или вообще являются предприятиями-фантомами.

Ранее сообщалось, что единый имущественный комплекс государственного предприятия "Киевский автомобильный ремонтный завод" продали на аукционе за 123,3 млн грн.

Но до того, в конце мая ФГИУ сообщил, что "Киевский автомобильный ремонтный завод" продали за 310 млн грн, отметив, что это в 3,5 раза больше стартовой цены

Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины объявил аукцион по приватизации конфискованного у россиян ЧАО "Винницабытхим". Завод известен в частности производством популярных стиральных порошков "Ушастый нянь". Стартовая цена, которая тогда называлась - 301,4 млн грн без НДС.