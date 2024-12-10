Суд підтвердив націоналізацію боргів ТРЦ Ocean Plaza перед Ротенбергами

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення першої інстанції про націоналізацію багатомільйонних боргів ТРЦ Ocean Plaza перед російськими олігархами Ротенбергами шляхом застосування санкцій щодо кредиту.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

В дохід держави стягнуто права вимоги пов’язаної з Ротенберга компанії-нерезидента, а саме:

право вимоги за кредитним договором № 1 від 27.10.2009, укладеним між ТОВ "ІС "Либідь" та Ethoder Investments Limited;

право вимоги за договором іпотеки від 28.03.2014 року, укладеним між ТОВ "ІС "Либідь" та компанією Ethoder Investments Limited;

право вимоги за договором застави від 14.04.2014 року, укладеним між ТОВ "Авангард-Віларті" та компанією Ethoder Investments Limited.

Постанова Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили негайно після її проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

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Нагадаємо:

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву з проханням списати права вимоги за кредитом компанії-власника торгового центру Ocean Plaza у Києві перед кіпрською компанією російського олігарха Аркадія Ротенберга.

Вищий антикорупційний суд 4 вересня стягнув в дохід держави право на вимоги за кредитним договором до Ocean Plaza, яке належало компаніям, пов'язаними з російським олігархом Аркадієм Ротенбергом.