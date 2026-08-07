Десятки підпільних гральних залів у Києві: справу скерували до суду

Перед судом постануть учасники організованої групи, які налагодили роботу мережі нелегальних гральних закладів у Києві: 39 підпільних гральних залів працювали без ліцензій переважно у спальних районах столиці.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

"П'ятеро учасників організованої групи, які налагодили роботу мережі нелегальних гральних закладів у столиці, постануть перед судом. Серед обвинувачених - організатор, пособник і троє співвиконавців", – говориться у повідомленні.

Їхню діяльність викрили та задокументували детективи Головного підрозділу детективів БЕБ.

Слідством встановлено, що учасники групи забезпечували роботу 39 підпільних гральних залів із комп'ютерними симуляторами гральних автоматів.

Заклади працювали без передбачених законом ліцензій переважно у спальних районах столиці.

"Доступ до приміщень мали лише перевірені клієнти. Щоб потрапити до грального залу, відвідувачі попередньо телефонували адміністратору або користувалися встановленим біля входу дзвінком", – розповіли у БЕБ.

Потрапивши до грального залу, клієнти вносили готівку до каси та отримували код доступу до комп'ютерного симулятора азартних ігор. Після активації коду вони могли робити ставки та грати на гроші.

Детективи провели понад 70 обшуків у гральних закладах, а також за місцями проживання організатора та інших учасників групи та зібрали речові докази.

Обвинувальний акт щодо п'ятьох учасників організованої групи скеровано до суду. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо:

Київська міська прокуратура повідомила про підозри 12 особам, які організували роботу мережі підпільних гральних закладів у столиці.

Раніше БЕБ викрило гральні заклади, які нелегально заробили 14 мільйонів гривень.

Раніше суд Одеси оштрафував на 714 тис грн 50-річного чоловіка, який без відповідних дозволів організував роботу мережі нелегальних гральних закладів.