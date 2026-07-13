Стало відомо, що буде з невикористаними поїздками в Києві після підвищення тарифів

Що станеться з невикористаними поїздками в Києві після подорожчання проїзду

15 вересня кошти за невикористані поїздки в громадському транспорті Києва перерахують на Гаманець транспортної карти міста.

Про це йдеться у повідомленні в міському застосунку "Київ цифровий".

Таким чином, якщо станом на 15 вересня на транспортній карті залишатиметься 10 поїздок вартістю 6,5 грн за кожну, то на гаманець повернеться 65 грн.

Останній день, коли кияни можуть придбати поїздки за старим тарифом, – 14 липня. З 15 липня вартість проїзду кратно зросте: разова поїздка коштуватиме 30 грн, а при оптовій покупці 50 поїздок кожна з них обійдеться в 25 грн.

Ціни на місячні проїзні також зростуть:

46 поїздок – 1088 грн

62 поїздки – 1463 грн;

92 поїздки – 2156 грн;

124 поїздки – 2888 грн;

Безлімітні поїздки упродовж місяця – 3656 грн.

Нагадаємо:

11 липня у Київській міській державній адміністрації повідомили, що переглянули підвищення ціни безлімітного місячного проїзного – його ціна становитиме 3656 грн замість 4875 грн.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що навіть після можливого підвищення вартості проїзду до 30 грн громадський транспорт Києва залишиться дотаційним, адже собівартість проїзду в метро становить близько 60 грн, а в наземному транспорті – близько 50 грн.

1 червня завершилося публічне обговорення щодо подорожчання проїзду на громадському транспорті у Києві – 96% учасників виступили проти.