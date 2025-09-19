Молчанова не внесла 100 миллионов залога по делу рынка "Столичный"

Фигурантка дела о коррупционном завладении землей на рынке "Столичный" в Софиевской Борщаговке, бенефициарная владелица Stolitsa Group Владислава Молчанова отказалась вносить залог в 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает журналист Олег Новиков.

Ранее 11 сентября сообщали , что Бенефициарной владелице Stolitsa Group Владиславе Молчановой назначили залог 100 миллионов по делу рынка "Столичный".

После избрания меры пресечения она заявила, что "принципиально не будет вносить залог", – сообщает корреспондент ЭП.

По другому фигуранту дела, директору ООО "Оилси" Юрию Цвигуну внесли залог в 5 млн грн. Он вышел из СИЗО и теперь под обязанностями, среди которых сдача паспорта и ношение браслета.

Также внесли более 9 млн грн залога при исполнительном директоре ООО "Дилвай" Антоне Арефьеве, но он не был под стражей, – говорится в сообщении.

Как сообщало Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), правоохранители разоблачили схему завладения и последующей легализации 18 га земли государственной земли рыночной стоимостью более 160 млн грн.

К реализации сделки причастны бывший народный депутат Украины от Партии Регионов Юрий Иванющенко ( "Юра Енакиевский", – ЭП) , столичная застройщица Владислава Молчанова, а также эксруководитель областного управления Госгеокадастра Украины.

Следствие установило, что весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экснардепом и застройщицей за контроль над оптовым рынком в пригороде Киева у Молчановой планировалось выведение активов рынка на подконтрольных лиц.

В НАБУ сообщили, что, по данным следствия, служащие Госгеокадастра внесли в Государственный земельный кадастр изменения, которые позволили этому органу распоряжаться земельным массивом, на котором располагается оптовый рынок площадью более 150 га.

В дальнейшем земельный участок передали в аренду обществу, подконтрольному застройщику.

После этого руководитель общества отказался от части полученной в аренду земли в пользу 9 человек, на основании приказа и.о. руководителя Главного управления Госгеокадастра в Киевской области с нарушением норм земельного законодательства получили в собственность 9 земельных участков площадью 18 га.

Впоследствии земельные участки на основании мнимых сделок продали трем обществам, связанным с застройщицей.

По информации правоохранителей, в процессе урегулирования конфликта застройщица и экснардеп подписали меморандум ("понятийку") относительно совместного использования земельного массива, в том числе для застройки.