Найбільшій забудовниці Києва призначили заставу 100 мільйонів у справі ринку "Столичний"

Бенефіціарній власниці Stolitsa Group Владиславі Молчановій призначили заставу 100 мільйонів у справі ринку "Столичний".

Про це свідчить відеотрансляція Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляло Національне антикорупційне агентство, правоохоронці викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.

До реалізації оборудки причетні колишній народний депутат України від Партії Регіонів Юрій Іванющенко, столична забудовниця Владислава Молчанова, а також екскерівник обласного управління Держгеокадастру України. Усім повідомлено про підозру.

Слідство встановило, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над гуртовим ринком у передмісті Києва в Молчанової виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних осіб.

У НАБУ повідомили, що, за даними слідства, службовці Держгеокадастру внесли в Державний земельний кадастр зміни, що дозволило цьому органу розпоряджатись земельним масивом, на якому розташовується гуртовий ринок площею понад 150 га.

Надалі земельну ділянку передали в оренду товариству, підконтрольному забудовниці, інформувало НАБУ.

Після цього керівник товариства відмовився від частини отриманої в оренду землі на користь 9 осіб, які на підставі наказу в.о. керівника Головного управління Держгеокадастру у Київській області з порушенням норм земельного законодавства одержали у власність 9 земельних ділянок площею 18 га.

Згодом земельні ділянки на підставі удаваних правочинів продали трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею.

За інформацією правоохоронців, у процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали меморандум ("понятійку") щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови.

А у вересні 2021 року довірена особа екснардепа увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок.

Подальше розпорядження земельним масивом зупинив арешт, накладений за клопотанням прокурорів САП.

