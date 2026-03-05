ФГВФО продовжив строки конкурсів із пошуку інвесторів для двох збанкрутілих банків

Фонд гарантування вкладів продовжив строки відкритих конкурсів з пошуку інвесторів для виведення з ринку неплатоспроможних АТ "Перший Інвестиційний Банк" та АТ "Мотор-Банк" до 17 березня.

Про це Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє у Телеграм.

Кінцевий строк розгляду поданих пропозицій та визначення переможця відкритого конкурсу перенесено на 19 березня 2026 року включно.

"Відповідно до 10 березня 2026 року (включно) продовжено строк для виявлення інтересу до участі у відкритому конкурсі та допуску до кімнати даних АТ "Перший Інвестиційний Банк" та АТ "Мотор-Банк" інших зацікавлених осіб", – говориться у повідомленні.

Банки та інвестори отримують додатковий час прийняти рішення та сформувати конкурсну пропозицію, зазначили у ФГВФО.

Також – це остання можливість подати пакет документів для допуску до участі у відкритому конкурсі та отримати доступ до даних про фінансовий стан банків тим зацікавленим особами, які не встигли цього зробити у раніше встановлений строк, пояснюють у ФГВФО.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що на придбання неплатоспроможних державних "Мотор-Банку" та PINbank претендують шість компаній – три банки та три небанківські фінансові установи. Серед банків-претендентів – "Асвіо Банк", "Таскомбанк" та "Індустріалбанк".

Раніше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 20 лютого 2026 року запровадив тимчасову адміністрацію в АТ "Мотор-Банк" та АТ "Перший інвестиційний банк" строком на один місяць.

Національний банк України 19 лютого визнав неплатоспроможним "Перший інвестиційний банк" (PINbank), конфіскований у російського мільярдера Гінера, та АТ "Мотор-Банк", конфіскований у Богуслаєва.