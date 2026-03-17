На два збанкрутілих банка претендують 11 покупців – ФГВФО

Терміни відкритих конкурсів з пошуку інвесторів для виведення з ринку неплатоспроможних АТ "Перший Інвестиційний Банк" та АТ "Мотор-Банк" продовжили до 24 березня.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

"У зв'язку зі значним інтересом ринку Фонд гарантування вкладів продовжив строки конкурсів з метою врегулювання неплатоспроможних АТ "Мотор-Банк" та АТ "ПІН-Банк", – говориться у повідомленні.

Конкурсні пропозиції продовжено до 24 березня, а кінцевий строк розгляду поданих пропозицій та визначення переможців відкритих конкурсів перенесено на 31 березня

Відповідно до 17 березня автоматично продовжено строки подачі заяв для допуску до кімнати даних двох банків.

"Інтерес до цих банків дуже високий. На ознайомлення з активами до віртуальної кімнати подались 11 потенційних покупців, на наступному етапі ми очікуємо конкурсні пропозиції", – наголосила заступниця директора-розпорядника Фонду Вікторія Степанець.

За її словами, це не лише українські, а й міжнародні інвестори, які прагнуть розвивати свій бізнес, освоювати новий ринок. Водночас реальну спроможність придбати банк інвестори мають підтвердити в НБУ шляхом попередньої кваліфікації та/або погодження набуття істотної участі в банку.

Нагадаємо:

Раніше Фонд гарантування вкладів вже продовжив терміни відкритих конкурсів з пошуку інвесторів для виведення з ринку неплатоспроможних АТ "Перший Інвестиційний Банк" та АТ "Мотор-Банк" до 17 березня.

Фонд гарантування вкладів розпочав виплати відшкодування вкладникам неплатоспроможних Мотор-Банку та ПІН-Банку.

Раніше повідомлялося, що на придбання неплатоспроможних державних "Мотор-Банку" та PINbank претендують шість компаній – три банки та три небанківські фінансові установи. Серед банків-претендентів – "Асвіо Банк", "Таскомбанк" та "Індустріалбанк".

Раніше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 20 лютого 2026 року запровадив тимчасову адміністрацію в АТ "Мотор-Банк" та АТ "Перший інвестиційний банк" строком на один місяць.

Національний банк України 19 лютого визнав неплатоспроможним "Перший інвестиційний банк" (PINbank), конфіскований у російського мільярдера Гінера, та АТ "Мотор-Банк", конфіскований у Богуслаєва.