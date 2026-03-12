Вкладники збанкрутілих Мотор-Банку та ПІН-Банку почали отримувати відшкодування

Фонд гарантування вкладів розпочинає виплати відшкодування вкладникам неплатоспроможних Мотор-Банку та ПІН-Банку.

Про це інформує ФГВФО.

З 12 березня ФГВФО розпочинає виплати гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних АТ "Мотор-Банк" та АТ "Перший інвестиційний банк".

Під час тимчасової адміністрації вкладникам АТ "Мотор-Банк" належить до виплати 18,5 млн грн, вкладникам АТ "Перший інвестиційний банк" – 15,7 млн грн.

Виплати здійснюються за договорами банківського вкладу, за якими сплив строк дії станом на кінець дня 19 лютого 2026 р (тобто дня, що передує дню початку виведення банків з ринку), а також за договорами банківського рахунку.

Кожен вкладник може сам обрати, коли і як отримати належні йому кошти, зазначено у повідомленні.

Отримати відшкодування за вкладом можна через мобільний застосунок порталу Дія у п'яти банках – агентах Фонду, дистанційно через онлайн-платформи п'яти банків-агентів або безпосередньо у відділенні одного з 16 банків-агентів.

"Кожен вкладник отримає свої кошти у повному обсязі – з відсотками, нарахованими станом на кінець дня 19 лютого 2026 року", – наголосили у ФГВФО.

Нагадаємо:

Фонд гарантування вкладів продовжив терміни відкритих конкурсів з пошуку інвесторів для виведення з ринку неплатоспроможних АТ "Перший Інвестиційний Банк" та АТ "Мотор-Банк" до 17 березня.

Раніше повідомлялося, що на придбання неплатоспроможних державних "Мотор-Банку" та PINbank претендують шість компаній – три банки та три небанківські фінансові установи. Серед банків-претендентів – "Асвіо Банк", "Таскомбанк" та "Індустріалбанк".

Раніше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 20 лютого 2026 року запровадив тимчасову адміністрацію в АТ "Мотор-Банк" та АТ "Перший інвестиційний банк" строком на один місяць.

Національний банк України 19 лютого визнав неплатоспроможним "Перший інвестиційний банк" (PINbank), конфіскований у російського мільярдера Гінера, та АТ "Мотор-Банк", конфіскований у Богуслаєва.