Шість компаній претендують на купівлю "Мотор-Банку" та PINbank – ЗМІ

На придбання неплатоспроможних державних "Мотор-Банку" та PINbank претендують шість компаній – три банки та три небанківські фінансові установи.

Про це пише видання Forbes Ukraine.

За його інформацією, про потенційних претендентів повідомили двоє учасників ринку на умовах анонімності: серед банків-претендентів – "Асвіо Банк", "Таскомбанк" та "Індустріалбанк", серед небанківських фінустанов – фінкомпанія EasyPay та лізингова компанія "Еска Капітал", ще один претендент – іноземна компанія, назву та країну походження якої не розкривають.

Водночас Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) рішеннями виконавчої дирекції від 3 березня продовжив строки відкритих конкурсів щодо Мотор-Банку та PINbank: подання пропозицій – до 17 березня 2026 року, розгляд і визначення переможця – до 19 березня, допуск до кімнат даних – до 10 березня, усі строки встановлено по зазначені дати включно, уточнює "Інтерфакс-Україна".

Раніше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 20 лютого 2026 року запровадив тимчасову адміністрацію в АТ "Мотор-Банк" та АТ "Перший інвестиційний банк" строком на один місяць.

Національний банк України 19 лютого визнав неплатоспроможним "Перший інвестиційний банк" (PINbank), конфіскований у російського мільярдера Гінера, та АТ "Мотор-Банк", конфіскований у Богуслаєва.