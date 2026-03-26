Вкладникам Мотор-Банку та ПІН-Банку виплатили 10% гарантованої суми

За перші 10 днів виплати гарантованого відшкодування за вкладами в Мотор-Банк та ПІН-Банк вкладники загалом отримали 8,2 млн грн, що складає близько 10% від загальної гарантованої суми у цих банках.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

За даними ФГВФО вкладники АТ "Мотор-Банк" отримали 3,9 млн грн, а вкладники АТ "ПІН-банк" – 4,3 млн грн.

У ФГВФО зазначають, що розпочали гарантовані виплати у цих банках майже на тиждень раніше терміну, відведеного законодавством і серед вкладників немає ажіотажу.

Під час воєнного стану та упродовж трьох місяців після його завершення діє норма про 100% гарантоване відшкодування за вкладами фізичних осіб включно з відсотками, нарахованими до початку тимчасової адміністрації, тобто станом на 19 лютого 2026 р.

12 березня ФГВФО розпочав виплати гарантованого відшкодування вкладникам двох неплатоспроможних банків за договорами банківського вкладу, за якими сплив строк дії станом на кінець дня 19 лютого 2026 р. (тобто дня, що передує дню початку виведення банків з ринку), а також за договорами банківського рахунку.

Усім іншим вкладникам-фізичним особам (у тому числі ФОП) виплата гарантованого відшкодування розпочинається після початку ліквідації банку, а у разі врегулювання неплатоспроможного банку у спосіб, відмінний від повної ліквідації, зобов'язання перед вкладниками переходять до нового банку, при цьому вклади обслуговуватимуться на тих же умовах, які передбачені договорами з неплатоспроможним банком.

Крім того, усі клієнти банків, як фізичні, так і юридичні особи, мають змогу здійснювати перерахунки у межах коштів, що надійшли на їхні рахунки після запровадження тимчасової адміністрації.

Раніше повідомлялося, що на придбання неплатоспроможних державних "Мотор-Банку" та PINbank претендують шість компаній – три банки та три небанківські фінансові установи. Серед банків-претендентів – "Асвіо Банк", "Таскомбанк" та "Індустріалбанк".

Раніше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 20 лютого 2026 року запровадив тимчасову адміністрацію в АТ "Мотор-Банк" та АТ "Перший інвестиційний банк" строком на один місяць.

Національний банк України 19 лютого визнав неплатоспроможним "Перший інвестиційний банк" (PINbank), конфіскований у російського мільярдера Гінера, та АТ "Мотор-Банк", конфіскований у Богуслаєва.