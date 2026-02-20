Фонд гарантування почав виведення двох неплатоспроможних банків з ринку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 20 лютого 2026 року запровадив тимчасову адміністрацію в АТ "Мотор-Банк" та АТ "Перший інвестиційний банк" строком на один місяць.

Про це повідомила пресслужба Фонда.

Зазначається, що уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням усіх повноважень тимчасового адміністратора АТ "Мотор-Банк"строком на один місяць призначено начальника управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Новикова Дениса Анатолійовича.

Уповноваженою особою ФГВФО АТ "Перший інвестиційний банк" призначено провідного економіста відділу запровадження тимчасової адміністрації управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Павелко Олену Володимирівну.

Національний банк України 19 лютого визнав неплатоспроможним "Перший інвестиційний банк" (PINbank), конфіскований у російського мільярдера Гінера, та АТ "Мотор-Банк", конфіскований у Богуслаєва.